Trovati 7 principi morali universali dell'umanità

Tradizioni e valori di diverse culture possono differire in modo molto significativo, ma i ricercatori di Oxford ipotizzano di aver rilevato sette regole di comportamento che sono alla base di qualsiasi sistema di valori generalmente accettato in tutto il mondo. Gli antropologi sono giunti a questa conclusione analizzando e confrontando 60 culture formatesi in diversi continenti.

I ricercatori sono partiti dal presupposto che le stesse norme morali si sono formate in ogni società separata a seguito del desiderio delle persone di cooperare. Dal momento che la cooperazione può assumere diverse forme, anche le idee sul comportamento corretto nelle diverse regioni e tra i vari popoli possono differire. Lo scopo del nuovo studio era scoprire l'eventuale esistenza di principi universali osservati in qualsiasi comunità umana fin dai tempi antichi e nel mondo occidentale" in Asia o in Africa.

Gli esperti hanno analizzato i dati da 600 fonti. Come si è scoperto, in tutto il mondo vengono osservate sette regole: aiutare la famiglia, aiutare i membri del proprio gruppo, ricompensare il bene con il bene, essere coraggiosi, obbedienza alla gerarchia, distribuire equamente le risorse e rispettare le proprietà altrui. In una certa misura queste raccomandazioni dovrebbero essere osservate da un rappresentante di qualsiasi comunità, che si tratti di Corea, India o Etiopia.

Allo stesso tempo, anche se ognuna delle sette "regole di base" identificate ricopre il suo ruolo in ogni società, si differenziano nelle varie comunità in base alla priorità attribuita: alcuni principi possono essere percepiti come fondamentali per la prosperità della società, altri come importanti, altri ancora non così importanti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Current Anthropology.