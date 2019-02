Pompeo accusa la Russia di voler disgregare la NATO

Oggi, incontrando i soldati americani di stanza a Bemovo, in Polonia, il segretario di stato Mike Pompeo ha affermato che la Russia vuole fare a pezzi la NATO.

"I tempi sono cambiati. Un tempo temevamo l'aggressione sovietica; oggi i nostri comandanti sono chiamati a concentrarsi sull'aggressione da parte della Russia… Vladimir Putin progetta di rompere la nostra unione… Per questo abbiamo rafforzato la nostra presenza sul fronte est della NATO", ha detto Pompeo.

Egli ha, inoltre, ringraziato la Polonia per la sua partecipazione attiva alla NATO.

Il segretario di stato americano si trova in Polonia per partecipare alla Conferenza ministeriale sul Medio Oriente, organizzata da Stati Uniti e Polonia per il 13 e 14 febbraio a Varsavia.