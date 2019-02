USA, Trump: per la sicurezza al confine arriveranno 23 mld

L'accordo al Congresso comprende oltre 1,3 miliardi di dollari per il muro, meno dei 5,7 miliardi di dollari richiesti dal presidente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sta studiando l'accordo di compromesso sul budget sulla sicurezza delle frontiere, sostenendo che riuscirà ad ottenere da fonti diverse quasi 23 miliardi di dollari per la creazione di un muro tra Stati Uniti e Messico.

L'accordo che i Democratici e Repubblicani hanno raggiunto comprende oltre 1,3 miliardi di dollari per nuove recinzioni in aree ad alto traffico nello stato del Texas, meno dei 5,7 miliardi di dollari richiesti da Trump per costruire un muro di confine. Tuttavia, Trump ha promesso che il muro sarebbe stato costruito comunque.

"Avremo quasi 23 miliardi di dollari per la sicurezza alla frontiera. A prescindere dal Muro che viene costruito mentre parliamo", ha spiegato Trump su Twitter.