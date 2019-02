In rete è apparso un video dell'attacco missilistico a un carro armato T-34-85 in Yemen

È evidente che è colpito nella zona del vano motore. Quanto il razzo lo abbia danneggiato non si sa.

Il conflitto politico-militare nello Yemen tra il governo e i ribelli del movimento sciita "Ansar alla" continua dal 2014. A favore del governo, da marzo 2015, c'è la coalizione militare dei paesi arabi, che è guidata dall'Arabia Saudita.

Nel dicembre 2018, le parti del conflitto in Yemen si sono incontrate per la prima volta al tavolo dei negoziati, organizzati sotto l'egida delle Nazioni Unite in Svezia. Sono riusciti a raggiungere una serie di importanti accordi, in particolare lo scambio di prigionieri, il cessate il fuoco nella città portuale sul Mar Rosso Al-Hudayda e il trasferimento dei ribelli sotto il controllo delle Nazioni Unite.