Il Municipio di Parigi ha citato in giudizio il servizio online di Airbnb

Secondo la legge sull'immobiliare in Francia, l'appartamento non si può affittare più di 120 giorni all'anno e si deve avere il numero di registrazione, sottolineano i media francesi. La legislazione prevede che per ogni offerta non registrata deve essere inflitta una multa di 12,5mila euro.

"Non possiamo accettare che Airbnb e altri violino la legge. I nostri servizi di monitoraggio hanno rivelato i primi mille annunci illegali, per ciascuno dei quali è possibile infliggere una multa di 12,5mila euro. In totale, la multa può raggiungere i 12,5 milioni di euro", ha detto Hidalgo, citata dal Journal du Dimanche.

"Non ho nulla contro i parigini, che affittano la loro casa per pochi giorni all'anno. Il problema è che i proprietari di molti appartamenti affittano appartamenti per tutto l'anno ai turisti, non lo dichiarano e la piattaforma li aiuta in questo" ha sottolineato il sindaco di Parigi.

Secondo i media, Airbnb offre 65mila appartamenti a Parigi. Secondo le pubblicazioni francesi, il servizio online ha dichiarato che "un parigino su cinque oggi utilizza il sito per aumentare le sue entrate".