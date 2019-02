Russia: pronto il progetto di risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU per il Venezuela

La Russia ha preparato il suo progetto di risoluzione per il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il Venezuela, ha detto a Sputnik una fonte della diplomazia.

In precedenza, i media hanno riferito che gli Stati Uniti vogliono presentare il loro progetto di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell'ONU per le nuove elezioni presidenziali in Venezuela.

© AFP 2018 / Federico PARRA Venezuela, Guaido spera nella consegna di aiuti umanitari già la prossima settimana

Il 26 gennaio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva già intenzione di discutere della situazione in Venezuela. Alla fine di quasi cinque ore di riunione il Consiglio di sicurezza non ha raggiunto alcuna decisione o conclusione.

Il presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidò il 23 gennaio si è dichiarato capo dello stato per la durata del governo provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno dichiarato il riconoscimento di Guaidò e hanno chiesto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro, la cui elezione non è considerata legittima, non consentisse azioni violente contro l'opposizione. Maduro si è definito il presidente costituzionale del paese e ha chiamato il capo del parlamento dell'opposizione "un fantoccio degli Stati Uniti". La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Nicolas Maduro come legittimo presidente del Venezuela.