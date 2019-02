In Svezia sostengono di aver progettato aereo killer dei caccia russi Sukhoi

"Gripen, specialmente nella versione E, è fatto per distruggere i caccia Sukhoi. Abbiamo la cintura nera qui."

I caccia Sukhoi sono diventati leggendari per la loro manovrabilità e la capacità di abbattere gli aerei americani in combattimento aereo per le "evoluzioni aggressive erischiose", osserva il portale. Alla luce di questa situazione l'aviazione americana fa affidamento sulla costosa tecnologia stealth. I progettisti del Gripen d'altra parte non cercano di ridurre la rilevabilità dell'aereo, ma modernizzano i sistemi di guerra elettronica.

"Il Gripen non può vantare il massimo potenziale di fuoco, la scarsa rilevabilità o la grande autonomia, tuttavia questo aereo ha una caratteristica eccezionale che lo rende un incubo per gli aerei russi", scrive Business Insider.

Secondo l'esperto del British Royal Institute per le ricerche militari Justin Bronk, i caccia Gripen sono superioti ai loro analoghi nella conduzione della guerra elettronica e nella neutralizzazione dei radar nemici.

"Quando i piloti dei Gripen si sono stancati di essere dileggiati dai Typhoon tedeschi, hanno avuto l'opportunità di testare i loro sistemi di guerra elettronica di combattimento: i tedeschi hanno avuto tempi difficili," — il portale riporta le parole dell'analista.