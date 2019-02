La Polonia comprerà unità missilistiche mobili americane

"Domenica 10 febbraio il capo del governo Mateusz Morawiecki e il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak riferiranno dell'acquisto dei sistemi missilistici mobili HIMARS per le forze armate polacche", si legge nella nota.

L'HIMARS è un sistema di artiglieria missilistica ad alta mobilità che utilizza munizioni guidate con una gittata da 2 a 300 chilometri. Il lanciarazzi viene installato su un camion blindato leggero.

Insieme ai lanciarazzi, la Polonia riceverà anche munizioni, addestramento e pacchetti logistici.

Questi sistemi missilistici sono attualmente utilizzati da diversi eserciti dei Paesi della NATO.

In precedenza era stato riferito che il Dipartimento di Stato americano aveva approvato la possibilità di vendere alla Polonia 20 sistemi di artiglieria missilistica HIMARS per un importo complessivo di 655 milioni $. La commessa spetta alla società bellica privata statunitense Lockheed Martin. Si nota che il via libera del Dipartimento di Stato alla transazione non è la fase finale della procedura per l'approvazione di forniture d'armi e non dà alcuna garanzia all'esito positivo dell'affare.