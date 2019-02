Orche e balene liberate dalla "prigione delle balene" a Primorie nel prossimo futuro

"Oggi ci sono tutte le ragioni per affermare che la liberazione dei mammiferi marini, bloccati per la situazione nella baia Serednaya a Primorie, avverrà nel più breve tempo. Un gruppo di lavoro interministeriale in collaborazione con esperti e scienziati, dopo l'ispezione degli animali darà un parere sui tempi di rilascio" ha detto il deputato citato dal stampa del Ministero.

Egli ha osservato che la situazione ha avuto l'attenzione del pubblico e ambientalisti, i residenti della provincia.

In precedenza, Greenpeace ha dichiarato che si sta preparando la vendita illegale dalla Russia alla Cina di 13 orche, negli ultimi cinque anni sono stati deportati 15 di questi mammiferi. Si è notato che almeno 11 delle 13 orche erano in quella che avevano denominato la "prigione delle balene", dove soffrivano per freddo, neve e ghiaccio. La provocar di Vladivostok ha riferito che sono state rilevate violazioni da parte dell'agenzia federale per la pesca e le aziende che hanno preso gli animali.