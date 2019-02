Gli scienziati russi creeranno nuovi orologi ultra-precisi

"Oggi, i tassi di sviluppo ad alta tecnologia richiedono prestazioni di altissima precisione dalla scienza di base. Pertanto, il nuovo sviluppo dell'Istituto rappresenterà quasi la seconda generazione di orologi ottici. Il nostro principale compito è quello di creare dispositivi ed elementi che sapranno memorizzare il tempo preciso e lavorare nell'infrastruttura dell'economia digitale del paese. Lo sviluppo del nostro istituto fornisce un punto d'appoggio sicuro nella lista delle tecnologie avanzate nel mondo", ha detto il direttore Sergey Donchenko.

L'istituto ha detto che la precisione verrà migliorata prima di tutto, attraverso l'utilizzo di tecnologie criogeniche. Saranno inoltre introdotti il know-how scientifico e tecnico per migliorare gli indicatori di stabilità di riproduzione del tempo preciso.

Oltre a migliorare gli orologi, il personale dell'istituto svilupperà una modifica trasportabile. Questo dispositivo sarà utilizzato, in particolare, nei dipartimenti e nei laboratori specializzati delle scuole superiori, ma anche per migliorare la precisione di posizionamento dei sistemi di navigazione, telecomunicazioni, settore spaziale, in un'infrastruttura senza equipaggio di mezzi di trasporto, e in altri settori avanzati di sviluppo di alta tecnologia.

L'orologio ottico ultra-preciso fa parte dello sviluppo primario statale delle unità di tempo, della frequenza e dell'ora nazionale.

L'orologio ottico funziona su atomi di stronzio freddi e l'errore possibile è di un secondo ogni diversi miliardi di anni. Ogni giorno i dati arrivano all'ufficio Internazionale di pesi e misure per corrispondenza: le escursioni vengono confrontate con gli indicatori di riferimento, archiviate con indicatori di modelli di altri paesi, analizzati i risultati ottenuti e ogni mese vengono fornite informazioni circa l'accuratezza del lavoro di riferimento.