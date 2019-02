Maduro è pronto alle prime elezioni parlamentari in Venezuela

"Propongo elezioni anticipate all'Assemblea Nazionale, le ratifico", ha detto, aggiungendo che vuole "vedere le persone che votano per una nuova Assemblea Nazionale che promuoverà l'aiuto del paese e la stabilizzazione del paese".

"Qual è la priorità delle donne e degli uomini venezuelani? Elezioni? Credo di no. La priorità delle donne e degli uomini venezuelani è la ripresa economica e la crescita economica, la ripresa. La seconda priorità è la pace, la terza è la stabilità politica e istituzionale", ha detto Maduro.

Il presidente del parlamento venezuelano Juan Guaidò il 23 gennaio si è dichiarato capo dello stato per la durata del governo provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno dichiarato il riconoscimento di Guaidò e hanno chiesto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro, la cui elezione non è considerata legittima, non consentisse azioni violente contro l'opposizione. Maduro si è definito il presidente costituzionale del paese e ha chiamato il capo del parlamento dell'opposizione "un fantoccio degli Stati Uniti". La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Nicolas Maduro come legittimo presidente del Venezuela.