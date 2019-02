In Kuwait giovane coppia divorzia 3 minuti dopo il matrimonio

Questo matrimonio è risultato essere il più breve nella storia del Paese.

© Sputnik . Michail Voskresensky Casi assurdi di divorzio in Arabia Saudita

La coppia aveva firmato il contratto matrimoniale in una sala del tribunale. Appena dopo essere usciti dalla sala, la sposa è inciampata casualmente.

Invece delle parole di sostegno, la ragazza ha sentito dirsi dire dal coniuge che era "stupida", osserva il giornale.

Dopo questo, la ragazza è tornata dal giudice ed ha insistito per la dissoluzione del matrimonio.

Circa duecento lettori hanno commentato la notizia.

"Le ci sono voluti tre minuti per fare qualcosa di stupido. Ragazzo felice".

"Una donna stupida, avrebbe potuto farlo soffrire per il resto della sua vita se fosse rimasta sposata."

"E' stata fortunata; Mi ci sono voluti 18 anni per far capire al mio ex marito, che non sarei mai potuta piacergli. Meglio tardi che mai."