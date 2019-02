Clinton definisce uscita USA dall’INF “regalo a Putin”

Secondo l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton ora il mondo non ha bisogno di una corsa agli armamenti.

L'ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha criticato la decisione del presidente Donald Trump di ritirarsi dal Trattato sull'eliminazione dei missili a raggio intermedio e a corto raggio (DMSC). Lo ha riferito giovedì The Hill, riferendosi al suo discorso alla Washington Georgetown University.

"Il mondo ora non ha bisogno di una corsa agli armamenti", ha detto la Clinton.

Secondo l'ex segretario di stato, tale mossa drastica dell'amministrazione Trump è stata "un regalo per il presidente russo Vladimir Putin" perché ha dato a Mosca l'opportunità di seguire Washington per annunciare la sospensione della sua partecipazione al trattato.

Come ha osservato Clinton, lei preferirebbe utilizzare un approccio più diplomatico per risolvere le controversie sul trattato INF, in quanto l'assenza di un accordo appropriato con la Russia "aumenterà l'imprevedibilità" nella regione. "Richiederemo negoziati immediati, metteremo quello che sappiamo sul tavolo e cercare di farli (la Russia) ritornare (a rispettare le disposizioni del trattato)", ha detto l'ex segretario di stato.