Scienziati scoprono meccanismo che potrebbe curare l’Alzheimer

Un gruppo internazionale di scienziati per la prima volta nella scienza mondiale ha scoperto un meccanismo per la sostituzione dei neuroni persi, con l'aiuto del quale in futuro sarà possibile guarire completamente il morbo di Parkinson o di Alzheimer.

L'autore principale dello studio, Vyacheslav Dyachuk, ricercatore senior del Centro scientifico nazionale per la biologia marina dell'Accademia Russa delle scienze, ha dichiarato a Sputnik che giovedì al Cremlino ha ricevuto il Premio Presidenziale del 2018 per la Scienza e innovazione per i giovani scienziati.

Dyachuk ha ricevuto un premio per la scoperta di nuovi meccanismi di sviluppo dei sistemi nervosi animali, premio che appartiene alla categoria di biologia e biologia dello sviluppo. Alla ricerca hanno preso parte gli specialisti del Centro scientifico nazionale per la biologia marina dell'Accademia delle scienze russa, della prima Università medica statale di Mosca I.M. Sechenov, dell'Istituto di biologia dello sviluppo N.Koltsova e l'Istituto Karolinska in Svezia.

"Siamo stati i primi a livello mondiale ad aver scoperto il meccanismo di specializzazione delle cellule gliali nei neuroni nello sviluppo iniziale: si tratta del meccanismo naturale del potenziale ripristino dei neuroni, che è importante nel trattamento delle malattie neurodegenerative.Nelle cellule nervose negli animali quasi non si separano.Nei modelli di biologia evolutiva, in particolare nei topi transgenici, è dimostrato che esiste una possibilità di ripristino dei neuroni a partire da un altro materiale cellulare nello sviluppo iniziale, e tale materiale cellulare in grado di sostituire i neuroni perduti sono le cellule gliali", ha detto.

Secondo lui, questo apre un grande potenziale medico per il trattamento di malattie associate alla degenerazione dei neuroni. Finora, il futuro immediato di questa scoperta sono ulteriori esperimenti con i topi transgenici per scoprire i dettagli di questo meccanismo. Se avranno successo gli scienziati testeranno le cellule gliali per riparare i neuroni umani.

"È troppo presto per parlare dell'impatto sul decorso della malattia, ma se questo principio funzionerà, se la scoperta funzionerà davvero negli esseri umani, allora questa potrà essere considerata una cura al 100% per le malattie neurodegenerative associate alla perdita dei neuroni. Se le cellule gliali sono in grado di riparare i neuroni, allora il problema della loro perdita sarà risolto. In futuro, si tratterà di una guarigione completa e di un ritorno alla vita normale di persone che soffrono di tali malattie", ha detto la fonte.

Dyachuk ha detto che la scoperta non è ancora stata brevettata, che è completamente "fresca", ma presto è previsto un brevetto internazionale, la priorità sarà per la Federazione Russa. Lo scienziato non ha ancora indicato una data per l'introduzione della scoperta in medicina, sono ancora necessarie ulteriori ricerche.

"La fase successiva è uno studio più approfondito e dettagliato: sono necessari ulteriori studi sui meccanismi molecolari del trasferimento delle cellule gliali ai neuroni per capire quanto sia sicuro: il nostro corpo può percepirle come cellule cancerose", osserva lo scienziato.

Secondo lui, se la comunità scientifica mondiale accetterà la soluzione del problema della sostituzione dei neuroni, non un laboratorio, ma diversi allo stesso tempo porterà gli scienziati molto più vicino all'uso delle cellule gliali per la terapia delle malattie.

"La comunità mondiale ha risposto molto bene a questa scoperta, gli scienziati l'hanno presa molto calorosamente.I dati sono pubblicati nelle riviste più votate, il che significa che ci hanno creduto, e questa è la cosa più importante. Successivamente la comunità scientifica mondiale deciderà di lavorare su questo tema. Quando si tratta di salute umana, sono necessari ampi studi collettivi indipendenti, ma il fatto che ci sia la possibilità che le cellule gliali possano aiutarci e correggere alcuni dei "guasti" nello sviluppo del sistema nervoso, sia nello sviluppo iniziale che negli anziani, è già un dato di fatto" ha detto Dyachuk.