Nei tunnel di Londra apre la prima fattoria sotterranea con escursioni

I turisti che decideranno di fare il tour saranno in grado di conoscere la storia dei tunnel, come è apparsa la fattoria e qual è il suo sviluppo futuro. Sotto la "futuristica" luce rosa, l'azienda coltiva verdure fresche e lattuga utilizzando sistemi idroponici e tecnologia a LED. Crescono tutto l'anno in un ambiente privo di pesticidi e non sono influenzati dal tempo e dai cambiamenti stagionali.

La fattoria è stata fondata nel 2014 da Richard Ballard e Stephen Dring da Bristol. I loro prodotti sono attualmente venduti nei grandi supermercati e utilizzati dai migliori chef.

I tour si terranno due volte a settimana, per ora fino a fine marzo. Altre visite si svolgeranno da aprile a settembre. Alle escursioni sono ammesse persone al di sopra dei 14 anni di età.

Come souvenir, i partecipanti potranno portare a casa un'insalata di erbe fresche della fattoria.