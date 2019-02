Russia, Putin: usare maggiormente visti elettronici per turismo

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito di cambiare il regime dei visti per i turisti che arrivano nel paese e di rilasciare più visti elettronici. "Ci sono restrizioni che dovremmo certamente abolire, comprese le formalità di visto", ha detto al forum Business Russia a Mosca.

I turisti che arrivano nella città occidentale di San Pietroburgo sono già autorizzati a soggiornarvi per tre giorni senza visto, ha detto Putin, aggiungendo che le stesse deroghe dovrebbero essere in vigore per i porti russi del Pacifico.

"Questa esperienza dovrebbe essere generalizzata ed estesa fino all'Estremo Oriente. Abbiamo bisogno di usare maggiormente i visti elettronici", ha detto il presidente, aggiungendo che il governo stava lavorando sulla questione.