Elicottero Mi-38 supera test a bassissime temperature

"Gli esperti della Mil hanno confermato la possibilità di manutenzione dell'elicottero, la sua preparazione per il volo e l'avvio affidabile del motore a temperature inferiori a —45°C", ha osservato il servizio stampa.

Si noti che i test sono stati effettuati presso l'aeroporto Mirny e nel sito Nakyn in Jacuzia. Il Mi-38 ha effettuato 57 test in volo e 18 test a terra ed è stata confermata la capacità operativa di tutti i sistemi, dei componenti del complesso integrato di bordo e delle attrezzature di salvataggio a basse temperature.

Sergey Romanenko, direttore esecutivo dello stabilimento di Mosca della Mil, ha affermato che le caratteristiche dell'elicottero soddisfano pienamente gli standard di aero navigabilità AP-29, del CS-29 europeo e del FAR-29 statunitense, ma questa macchina ha ancora potenziale per espandere le sue capacità.

"L'aumento della gamma di temperature operative renderà il Mi-38 attraente per le aziende che conducono l'estrazione di minerali nelle difficili condizioni climatiche dell'estremo nord, gli elicotteri sono tradizionalmente richiesti in tali progetti per il trasporto di merci e personale", ha detto Romanenko.