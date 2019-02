Siria, terroristi con appoggio dei Caschi Bianchi preparano attacco chimico ad Idlib

"Secondo i nostri dati provenienti dalla zona, circa dieci giorni fa diversi contenitori con cloro gassoso sono stati movimentati nel sud della provincia di Idlib. Il trasporto è avvenuto con la collaborazione dei Caschi Bianchi e del gruppo terroristico di al-Nusra. I container con la sostanza tossica sono stati trasportati su due ambulanze", ha detto Kazem.

Secondo le fonti dell'organizzazione per i diritti umani, i container sono stati collocati nei nei depositi di Khan-Sheikhun.

"Secondo alcuni dati, questi contenitori sono progettati per essere utilizzati contro i civili nella zona o in un altro posto. Abbiamo informazioni sul fatto che i rappresentanti dei Caschi Bianchi hanno fornito a diversi ospedali foto e video sui civili feriti dalla provocazione", ha aggiunto Kazem.

Nel comunicato diffuso oggi sui social network in relazione alla scoperta di sostanze chimiche tossiche ad Idlib, gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche formasse una commissione per ottenere informazioni sul trasporto di cloro prima che il gas tossico venga usato contro i civili.