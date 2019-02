Giappone, prenota escort per farsi aiutare con il trasloco

Miyuna, una escort giapponese, ha raccontato su Twitter che un cliente l'ha chiamata e si è fatto aiutare con il trasloco. Lo riporta oggi World of Buzz.

La ragazza ha spiegato di essersi presentata dal suo cliente con un abbigliamento sexy. Tuttavia il cliente non era affatto interessato ai suoi servizi sessuali e le ha chiesto di aiutarlo, per le due ore che aveva pagato, ad inscatolare la sua roba, portare le scatole all'uscita e pulire l'appartamento.

Miyuna si è detta estremamente sorpresa dal comportamento dell'uomo, e ha chiesto alle sue colleghe se fosse successo anche a loro qualcosa di simile.

Una ragazza ha scritto che una volta un cliente si è fatto aiutare per il trasloco pure, e siccome era avanzato del tempo l'ha pure invitata a pranzo. Un'altra, invece, è stata chiamata per fare le pulizie in un appartamento. Un'altra ancora ha dato da mangiare ad un paralitico.