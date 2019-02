Nuovi scontri a Parigi alla manifestazione dei gilet gialli

Dieci persone sono state arrestate, secondo quanto riferito dai media locali, citando le autorità. Una "marcia bianca" ("marche blanche") a sostegno di coloro che sono rimasti feriti nelle continue proteste in Francia, è attualmente in corso a Parigi e in altre città francesi. La polizia ha usato gas lacrimogeni nella capitale francese per contenere gli scontri scoppiati a Place de la République, secondo quanto riportato da un corrispondente Sputnik.

Allo stesso tempo, l'emittente della BFMTV ha precisato che 10 persone erano state detenute a Parigi, mentre altre 18 erano detenute per possesso di armi nella città sud-orientale francese di Valence. I raduni antigovernativi continuano a Parigi per il dodicesimo weekend consecutivo. Le dimostrazioni sono iniziate a metà novembre per protestare contro i piani di aumento delle tasse sui carburanti, ma presto si sono trasformate in una protesta più ampia contro le politiche economiche del presidente francese Emmanuel Macron e gli alti costi della vita.