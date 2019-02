Chi è quel matto che va in... JACUZIA

Per concludere il suo percorso alla scoperta delle Repubbliche della Federazione il nostro viaggiatore sceglie proprio la Jacuzia e lo fa nel periodo più freddo dell'anno. Non necessariamente per andare in Jacuzia bisogna essere matti, certo però che per scegliere di andarci proprio in questo periodo, oltre al gusto dell'esotico, ci vuole anche qualche rotellina un po' fuori posto per davvero. Fortunatamente il nostro viaggio è solo virtuale (per ora) e questa esperienza a —60°C la faremo comodamente dal caldo divano di casa.