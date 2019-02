I paesi europei sono preoccupati per la possibile risposta della Russia per l'uscita degli Stati Uniti dall'INF e il posizionamento in Europa di missili americani a corto e medio raggio. Lo ha detto in un'intervista a Sputnik l'ex segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa l'accademico della Ran, Andrei Kokoshin.