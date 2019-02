Francia: la polizia può usare armi speciali durante le proteste

In precedenza, le organizzazioni sindacali e rappresentanti del movimento avevano contestato l'uso di questa arma da parte delle forze dell'ordine nel corso di manifestazioni.

"Il giudice del Consiglio di Stato ha esaminato le petizioni per vietare l'uso di lanciatori LBD durante le manifestazioni dei "gilet gialli". Il giudice ha respinto queste richieste" ha detto in un comunicato il Consiglio di Stato di Francia.

Il giudice ha osservato che le condizioni di utilizzo di questa arma sono strettamente regolate dal codice di sicurezza interno.

Il giudice del consiglio di Stato ha affermato che l'uso di LBD nel recente periodo ha portato a lesioni, a volte molto gravi, e non sempre è stato in grado di confermare che l'uso dell'arma venga giustificato dal codice di sicurezza. Tuttavia, nonostante queste circostanze e contrariamente alle affermazioni dei rappresentanti, non è stata rivelata alcuna intenzione da parte delle autorità di non rispettare le severe condizioni di utilizzo di quest'arma, si legge nel comunicato del Consiglio di stato di Francia.