Azienda israeliana annuncia che in un anno produrrà cura completa per il cancro

Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi), una compagnia farmaceutica israeliana, afferma che in un anno produrrà una "cura completa per il cancro". A giudicare dalle dichiarazioni di Dan Aridor, presidente del consiglio di amministrazione, l'approccio su cui gli scienziati stanno lavorando è rivoluzionario.

"La nostra cura per il cancro sarà efficace dal primo giorno, e l'effetto si protrarrà per diverse settimane. Il preparato stesso non ha nessun effetto collaterale, neanche minimo, nonché avrà un costo più basso rispetto agli altri farmaci sul mercato. Il farmaco può essere assunto in casi sia generali che particolari ", afferma Dan Aridor (Dan Aridor).

Secondo le informazioni disponibili, la cura per il cancro AEBi si chiamerà MuTaTo, che significa "tossina polivalente" (multi-target toxin). Attacca le cellule tumorali con diversi peptidi in una volta, composti contenenti catene di aminoacidi, ed è questo attacco sfaccettato ad essere la chiave dell'efficacia del trattamento, ha detto la compagnia.

Gli scienziati israeliani hanno lavorato a sistemi di targeting per le tossine che attaccano le cellule tumorali. Per ottenere il risultato desiderato vogliono usare i frammenti proteici brevi, i peptidi. Il premio Nobel per la chimica George Smith negli anni '80 ha sviluppato un metodo con il quale è possibile selezionare efficacemente le molecole proteiche che hanno affinità chimica con i recettori necessari.

I farmacisti israeliani si sono spinti oltre: il loro metodo si basa su molecole più piccole, il cui scopo non è quello di distruggere le cellule tumorali, ma di mostrare il modo in cui farlo, dopo di che il cancro verrà attaccato dalle tossine. Secondo AEBi, il metodo MuTaTo è in grado di trovare un approccio individuale a un tipo specifico di cancro in ogni paziente.

Gli scienziati hanno preso in considerazione tutti i fattori al fine di proteggere il corso del trattamento dagli effetti delle mutazioni: le cellule tumorali possono cambiare, producendo recettori bersaglio. Secondo l'amministratore delegato di AEBi Ilan Morad, la probabilità di avere diverse mutazioni che potrebbero modificare tutti i recettori bersaglio diminuisce contemporaneamente bruscamente con un aumento del numero di bersagli utilizzati. In altre parole, invece di attaccare un recettore alla volta, il farmaco attaccherà tre recettori alla volta. Persino il cancro non può mutare tre recettori contemporaneamente, assicura Morad.

Secondo l'amministratore delegato della società, AEBi ha già testato un farmaco antitumorale, sopprimendo la crescita delle cellule tumorali nei topi, senza compromettere in alcun modo le cellule animali sane. Inoltre, i ricercatori israeliani hanno anche completato numerosi test in vitro e presto inizieranno le sperimentazioni cliniche. Potrebbero essere necessari dai sei ai sette anni per trasferire il medicinale dal laboratorio al mercato reale, anche se i produttori di farmaci riceveranno tutti i permessi necessari in tempo utile.

Tuttavia, nonostante l'ottimismo della compagnia israeliana, è almeno prematuro affermare l'apertura del tanto atteso vaccino: gli autori non hanno ancora presentato alcun lavoro scientifico su cui trarre conclusioni, e lo sviluppo stesso, dicono, è solo al brevetto e all'inizio esperimenti con i topi. I termini di presentazione di una domanda alle autorità competenti e l'approvazione del farmaco da parte della commissione medica non dicono nulla, e l'unica cosa che può trarre almeno alcune conclusioni è la parola dei rappresentanti della società che dopo una serie di test che verranno eseguiti "per diversi anni", la terapia sarà possibile solo "in alcuni casi specifici".