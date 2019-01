Stimati i danni dell'eventuale impatto dell'asteroide Apophis sulla Terra

L'asteroide Apophis è in grado di radere al suolo una grande città con milioni di abitanti in caso di caduta sulla Terra.

Valery Shuvalov, luminare in Fisica e Matematica, ha dichiarato in un'intervista ad un media russo che la momento non esistono modi per cambiare la traiettoria di un corpo celeste.

Ha aggiunto che gli asteroidi grandi come Apophis cadono sulla Terra una volta ogni 10-100mila anni.

Il 18 gennaio scorso si è appreso che l'asteroide "apocalittico" Apophis potrebbe cadere sulla Terra nel 2068, mentre nel 2029 passerà ad una distanza 10 volte inferiore a quella che c'è tra la Terra e la Luna.