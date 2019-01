Scienziati riassumono primi risultati di esperimento che durerà 500 anni

I dettagli sono stati pubblicati sulla rivista scientifica PLoS One. Lo scopo dell'esperimento è scoprire quanti microbi possono vivere in completo isolamento, più precisamente, spore essiccate di Bacillus subtilis, bacillo del fieno. È conosciuto per la sua incredibile resistenza.

Gli scienziati hanno sigillato i batteri in diverse centinaia di contenitori. La prima parte dell'esperimento durerà 24 anni: ogni biologo aprirà una parte dei contenitori e valuterà le condizioni dei microbi. Inoltre, i contenitori verranno riaperti una volta ogni 25 anni. La prima autopsia ha mostrato che non è successo nulla ai batteri, che sono vitali come prima.

I requisiti per le condizioni di studio sono notevoli. Una copia sperimentale del materiale è conservata presso il Natural History Museum di Londra. Ogni contenitore contiene istruzioni scritte ed elettroniche. Una volta ogni 25 anni, gli scienziati dovranno copiare le istruzioni con metodi moderni per garantire la loro sicurezza.