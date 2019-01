Scoperto metodo per curare il cancro

È noto che uno dei motivi per cui il sistema immunitario umano non è in grado di affrontare il cancro è il fatto che i linfociti infiltranti il tumore perdono energia quando attaccano le cellule maligne. Ciò è dovuto al fatto che il tumore assorbe più efficacemente il glucosio, privando le cellule T delle risorse. Il sistema immunitario combatte un tumore per un po' di tempo, ma poi smette di farlo, permettendogli di crescere ulteriormente.

La scienza svela come distruggere il cancro in modo più efficace

I ricercatori hanno scoperto che la ragione per l'esaurimento dei linfociti è la diminuzione del numero di enolasi 1, un enzima che svolge un ruolo nella glicolisi, cioè il processo di ossidazione del glucosio. Di conseguenza, si osserva una decuplicazione del tasso di fosforilazione ossidativa, in cui l'energia viene immagazzinata sotto forma di molecole di ATP. Per evitare ciò, gli scienziati hanno costretto le cellule ad assorbire il piruvato, il prodotto finale della glicolisi. Ciò ha portato ad un aumento di energia nei linfociti e alla loro attivazione.

Sulla base dei risultati dello studio, gli scienziati hanno creato un farmaco combinato di inibitori del punto di controllo (sostanze che annullano la soppressione immunitaria), che è stato testato sui topi. Negli animali è stata osservata l'attivazione dei linfociti e il rallentamento della crescita del tumore. In futuro gli esperimenti potrebbero essere condotti anche su pazienti affetti da cancro.