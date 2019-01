Gilet gialli, Macron loda la moderazione della polizia francese

Il presidente francese Francois Macron ha elogiato la moderazione della polizia nella gestione delle manifestazioni dei giubbotti gialli.

"Sottolineo la professionalità esibita dalle nostre forze dell'ordine. Sono rammaricato per la morte di 11 cittadini francesi durante questa crisi. Morti in cui le forze dell'ordine non hanno avuto alcun ruolo", ha detto Macron ha parlato in una conferenza stampa al Cairo dopo i colloqui con il presidente egiziano Abdel Fattah Sisi.

Parlando ai giornalisti ha sottolineato come gli arrestati durante le proteste abbiano infranto la legge dandosi al saccheggio e commettendo altri crimini violenti.