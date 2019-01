Repubblica di Macedonia, Skopje verso adesione a Nato

La Macedonia prevede di firmare il protocollo di adesione alla Nato entro due settimane. Lo ha detto il ministro degli esteri del Paese, Nikola Dimitrov.

"Il protocollo sull'adesione alla NATO sarà firmato questa settimana o la prossima. Tornerà poi al Parlamento greco per la ratifica", ha detto ai giornalisti.

La Macedonia e la Grecia hanno raggiunto un accordo lo scorso giugno sulla modifica del nome dello stato balcanico nella Repubblica di Macedonia settentrionale. Che ha posto fine a decenni di polemiche e ha aperto la strada alla possibilità per Skopje di unirsi alla Nato. Possibilità in passato preclusa proprio per l'opposizione del governo di Atene nel timore che a questo passo potesse seguire la rivendicazione della regione greca della Macedonia.

Il ministro della difesa macedone Radmila Shekerinska dovrebbe recarsi al un vertice Nato previsto a Bruxelles per il 13-14 febbraio.