Il furto del quadro a Mosca “è follia” - banditori d'asta in Italia

Gli esperti di diverse case d'asta in Italia, intervistati da un giornalista di Sputnik sul furto del quadro di Archip Kuindzi della galleria Tretjakov, hanno detto in coro che questo quadro, in ogni caso, non potrebbe finire all'asta.

"A mio parere, è stato un pazzo. Questi dipinti non si rubano, solo un pazzo ruberebbe l'immagine davanti a tutti. Per rubare un'opera dalla galleria Tretyakov, avrebbe bisogno di una preparazione, e non solo di una visita alla mostra" ha detto al giornalista un dipendente romano della casa d'aste Pirone.

Domenica, degli sconosciuti hanno rubato il quadro "Ai-Petri. Crimea" direttamente dalla mostra nella galleria Tretyakov. Il valore assicurativo del quadro, secondo il Ministero della cultura e dell'assicurazione, la società "Sturh", è di 12 milioni di rubli (circa 180 mila dollari). Lunedì mattina il Ministero dell'Interno russo ha riferito dell'arresto di un sospetto di furto del dipinto, la tela è stata trovata a Odintsovo, una zona nei pressi di Mosca. Inoltre, si è scoperto che il detenuto ha complici.

Dopo aver appreso i dettagli dell'incidente, il dipendente romano della casa d'aste Pirone ha espresso la convinzione che l'azione del ladro è stata preparata e diretta a quella specifica tela. "No, non era in se stesso, è come se qualcuno avesse rubato a Parigi la Gioconda. In Italia equivarrebbe farlo ai Musei Capitolini o ai Musei Vaticani. Ma dopo il furto, l'immagine non può finire all'asta: i carabinieri la seguirebbero immediatamente. L'unica opzione è che arrivi a un collezionista privato, che ha mandato il ladro. È un'opera di così alto livello che non finirà sul mercato, è impossibile " ha detto.

D'accordo con lui sono anche altri mercanti d'antiquariato e di arte. "Le aste d'arte in Italia sono pubbliche, quindi l'autenticazione si svolge non solo da parte degli organizzatori ed esperti, ma anche da parte di una divisione carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, loro hanno a disposizione cataloghi e registri", ha specificato il dipendente della casa d'aste Minerva.

"Naturalmente, un dipinto rubato non può essere messo in vendita. Soprattutto quando si tratta di un caso così scandaloso, nessuno sarebbe interessato" ha detto. Tuttavia, dai furti non sono assicurati importanti musei italiani: così, nel mese di gennaio 2018 da Palazzo ducale a Venezia, hanno rubato gioielli indiani del maharaj.

"Un furto che si verifica in Italia, non ha niente di nuovo. In questo caso, penso che stiamo parlando di una mancanza di sicurezza e di una debole organizzazione della mostra. Noi nelle case d'asta conosciamo il valore delle immagini, chi ha rubato il quadro, non lo metterà in vendita nel corso delle indagini, perché la ricerca la può fare l'Interpol" ha concluso l'esperto d'aste della Bertolami.