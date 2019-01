Sea Watch 3, i Paesi Bassi si rifiutano di accogliere i migranti

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi Migranti, Salvini: prove che Sea Watch ha messo a rischio vite

I Paesi Bassi hanno rifiutato la richiesta italiana di accogliere i 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch 3. L'imbarcazione battente bandiera olandese è al momento ancorata al largo di Siracusa dove gli è stato negato l'attracco.

In precedenza il vicepremier italiano Luigi Di Maio diceva che è necessario "produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione" e "far arrivare in Olanda queste 47 persone".

Il 19 gennaio la nave della Ong tedesca Sea Watch aveva soccorso 47 persone da un gommone vicino alle coste libiche. Circa una settimana dopo, il 25 gennaio, il governo italiano aveva autorizzato la sua entrata nelle acque territoriali dell'Italia per via del maltempo. Attualmente la nave si trova al largo di Siracusa.