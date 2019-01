Anche la Francia lavora per creare armi ipersoniche

La Francia ha deciso di avviare il programma per la creazione di armi ipersoniche. Con queste parole si è espressa la ministra della Difesa francese Florence Parly, ha riportato oggi France Presse.

Secondo l'agenzia, la dichiarazione è stata fatta all'inizio della settimana. Il posto in cui è intervenuta la ministra non è stato specificato.

"Molti Paesi sono attualmente dotati di tali armi e la Francia non può permettersi di aspettare", ha affermato la Parly. Come ricordato da France Presse, attualmente tre dei cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stanno già attuando i propri programmi per la creazione di armi ipersoniche: Stati Uniti, Russia e Cina.

Il progetto francese è stato chiamato V-MaX (Vhicule Manoeuvrant eXprimental, tradotto in italiano "Veicolo di manovra sperimentale").