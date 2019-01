Parigi: otto feriti nelle proteste dei "gilet gialli"

Secondo il canale, alla protesta sabato hanno partecipato 2.500 persone. Otto persone sono rimaste ferite, mentre uno di loro è un poliziotto. Si riferisce che 66 persone tra i manifestanti sono stati arrestati.

In Francia sabato c'è stata l'undicesima protesta dei "gilet gialli". Le proteste sono spesso accompagnate da disordini e scontri dei manifestanti con la polizia.

In Francia dalla metà di novembre si svolgono le proteste di massa del movimento "gilet gialli", contro l'aumento dei prezzi del carburante, aumento delle tasse e del costo elevato della vita. Durante gli ultimi scontri del primo dicembre, sono state arrestate 412 persone (378 sono in custodia), sono rimaste ferite non meno di 130 persone, a Parigi ci sono stati danni per 3-4 milioni di euro.