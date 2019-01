A Parigi durante le proteste del "gilet gialli" arrestate 42 persone

È stato rilevato che, secondo il ministero dell'Interno alle ore 14.00 questo sabato alle proteste dei "gilet gialli" in tutto il paese hanno partecipato 22 mila persone, a Parigi 2,5mila.

Oggi si svolge l'11esima manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi.

© Sputnik . Julien Mattia

Diverse decine di gilet gialli si sono radunati sugli Champs Elysees a Parigi. Le forze dell'ordine sono schierate in gran numero, compresi mezzi blindati, nella piazza Charles de Gaulle.

In precedenza, durante il briefing con le forze dell'ordine, il segretario del ministero degli Interni Laurent Nunez non aveva escluso che le manifestazioni sarebbero state nuovamente accompagnate da rivolte e scontri. A differenza delle altre manifestazioni questa volta le autorità non hanno segnalato il numero esatto di agenti di polizia mobilitati per salvaguardare l'ordine pubblico in Francia e a Parigi.

Le proteste di massa dei "gilet gialli" sono iniziate il 17 novembre. La richiesta iniziale dei partecipanti alle manifestazioni era di ridurre il prezzo della benzina e aumentare il potere d'acquisto, poi se ne sono aggiunte altre. Le proteste su larga scala sono state accompagnate da scontri con la polizia, automobili incendiate, saccheggio e distruzione di negozi e banche.