Il Tu-160 ha eseguito un volo sopra le acque dell'Artico

Il volo è durato più di 15 ore, ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo.

"Due missili strategici Tu-160 hanno eseguito il programma di volo nello spazio aereo sopra le acque neutrali del mar glaciale Artico, di Barents, di Laptev e Kara", si legge nel messaggio.

Si noti che la durata del volo è stata superiore alle 15 ore. Durante il volo, gli equipaggi hanno lavorato per il rifornimento in volo. Si osserva che tutti i voli aerei delle forze cosmiche russe sono stati eseguiti in stretta conformità delle regole per l'utilizzo dello spazio aereo.