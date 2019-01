I diplomatici USA si dirigono verso l'aeroporto di Caracas dopo rottura relazioni

"Si allontanano con le auto diplomatiche, dall'Ambasciata degli Stati Uniti all'Aeroporto Internazionale di Maiketia, dopo la rottura delle relazioni annunciate dal presidente Nicolas Maduro", ha detto il ministro su Twitter. Villegas ha anche pubblicato un video in cui si vede il convoglio e la polizia.

​

In precedenza l'agenzia Associated Press, citando un anonimo funzionario, ha riferito che alcuni diplomatici americani con le famiglie si stavano dirigendo all'aeroporto di Caracas.

Mercoledì il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con gli USA e ha chiesto ai diplomatici americani di lasciare il paese entro 72 ore. Tuttavia, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo ha rifiutato di riconoscerlo, affermando che Maduro non ha l'autorità di prendere una tale decisione.

Con un comunicato del Dipartimento di Stato americano è stato emanato l'ordine di lasciare il Venezuela per quei diplomatici, la cui attività non è urgente. Si osserva che la capacità delle autorità degli Stati Uniti di fornire servizi di emergenza ai cittadini in Venezuela sono limitate. Giovedì l'agenzia Associated Press ha riferito che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sta ritirando parte dei diplomatici dal Venezuela. Mercoledì a Caracas sono iniziate le proteste di massa contro l'attuale Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro.