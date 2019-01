Ambasciatore italiano in Russia donerà fondi ad ospedale pediatrico oncologico di Mosca

In previsione della Giornata internazionale della lotta contro i tumori nei bambini (15 febbraio 2019), l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Italia in Russia Pasquale Terracciano venerdì 25 gennaio si recherà in visita al Centro nazionale di ricerca medica di ematologia, oncologia e immunologia pediatrica "Dmitry Rogachev" a Mosca.