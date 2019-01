Shutdown, piloti americani parlano di minaccia alla sicurezza "senza precedenti"

I sindacati statunitensi dei controllori di volo, dei piloti e degli assistenti di volo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che definisce lo shutdown come una minaccia alla sicurezza "senza precedenti" e "incredibile" che cresce ogni giorno, riporta il New York Times riferendosi al testo del comunicato.

"Cresce la preoccupazione per la sicurezza dei nostri lavoratori, delle nostre compagnie aeree e dei viaggiatori in relazione allo shutdown. Nel nostro settore, avverso al rischio, non possiamo nemmeno calcolare l'attuale livello di rischio, non possiamo prevedere nemmeno il momento in cui l'intero sistema collasserà", si legge nel comunicato delle associazioni di categoria del trasporto aereo civile.

La dichiarazione dei sindacati afferma che molti punti per i controlli di sicurezza sono già stati chiusi in molti aeroporti e la situazione è destinata a peggiorare se gli addetti alla sicurezza non torneranno a lavorare nel numero come prima dello shutdown.

"Per evitare il collasso del nostro sistema aeronautico, sollecitiamo il Congresso e la Casa Bianca ad intraprendere tutti i passi necessari per porre fine immediatamente allo shutdown", si evidenzia nel documento.