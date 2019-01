California: lanciato il razzo Delta IV-Heavy decolla con satellite spia americano

United Launch Alliance in un webcast live ha trasmesso il lancio dalla Base Aerea di Vandenberg in California.

La missione NROL-71 classificata per l'Ufficio nazionale di ricognizione è stata predisposta per il decollo all'inizio di dicembre 2018, ma è stata rinviata più volte per problemi tecnici e condizioni meteorologiche avverse. L'NRO è responsabile della flotta nazionale di satelliti per la ricognizione e la raccolta di informazioni.

That was a great liftoff of the @ulalaunch Delta IV Heavy Rocket! Glad to see it finally reach the skies pic.twitter.com/FsjNsBJ0k7 — Ryan Bale — Spaceflight News (@rbalephoto) 19 января 2019 г.

​Il decollo è stato annunciato poco dopo le ore 14:00 dell'ora locale, e si è seprato dai suoi razzi a combustibile solido diversi minuti più tardi. La copertura di streaming live è stata completata su richiesta del cliente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un discorso al Pentagono all'inizio di questa settimana, ha svelato la strategia missilistica americana per il 2019. Questa richiede un aumento dei sistemi di difesa missilistica terrestre e marittima in Europa e in Medio Oriente, e uno studio per sviluppare intercettori spaziali.

​Il documento afferma che gli Stati Uniti prevedono di installare un nuovo sistema radar di difesa missilistica nella regione del Pacifico entro il 2025. La revisione afferma inoltre che Washington rafforzerà le architetture regionali di difesa missilistica nell'Indo-Pacifico, in Europa e nel Medio Oriente.

Secondo il documento, gli Stati Uniti esploreranno gli intercettori spaziali come mezzo per ingaggiare missili offensivi nella fase di decollo al fine di aumentare le capacità di difesa missilistica. Il documento esorta anche a sviluppare una fascia di sensori spaziali per migliorare le capacità degli Stati Uniti di rilevare e tracciare minacce missilistiche più complesse.