Oltre a Matera è stata nominata un’altra capitale della cultura europea

La città bulgara di Plovdiv è diventata ufficialmente la capitale culturale d'Europa nel 2019, riferisce Turizm. A Plovdiv è stata celebrata una cerimonia per trasferire in città il titolo di capitale culturale europea. Il prestigioso titolo promette una ricca vita culturale nel prossimo anno, sia per i residenti locali che per i turisti. In totale, la città presenterà più di trecento diversi progetti culturali e festival, i cui temi principali saranno: la cultura della regione, il cirillico, l'arte dei popoli dei Balcani. Tutti gli eventi si svolgeranno sotto il motto "Insieme".

Plovdiv è considerata una delle città più antiche d'Europa. Oltre a un gran numero di antichi edifici ci sono anche luoghi molto moderni come ad esempio il quartiere Kapan a nord della Moschea Jumia. I giovani e numerosi turisti amano venire qui in quanto la zona è ricca di café, bar e club. Numerosi graffiti inoltre non ti lasceranno indifferente. Nel 2019, Kapana si trasformerà in un quartiere artistico.