Scelti dagli stranieri i tre piatti principali della cucina russa

Il sondaggio, condotto per sviluppare il turismo gastronomico in Russia, ha dimostrato che le idee sui russi non sempre corrispondono alla realtà. L'associazione che ha condotto il sondaggio ha riferito ai media locali di voler eliminare queste incoerenze, raccontando al mondo la varietà della cucina russa.

Il comitato per lo sviluppo del turismo culturale e gastronomico dell'associazione civile "Business Russia" ha evidenziato la necessità di rendere consapevoli gli stranieri delle tradizioni russe, contribuendo ad evitare giudizi errati sulla Russia all'estero.

Recentemente la Russia ha attivamente promosso il turismo gastronomico. In particolare il Paese avrà ambasciatori gastronomici. Si pensa di conferire questi incarichi alle note celebrità straniere che amano la cultura e la cucina russa.