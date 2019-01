Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, presentato nuovo mezzo corazzato

"Fino a maggio lo collauderemo, apporteremo altre modifiche e poi lo metteremo sul mercato. Già abbiamo i primi due clienti, che intendono acquistare un lotto da dieci veicoli", afferma Ristic.

Egli ha sottolineato che il Despot è stato progettato e assemblato in tempi record da una piccola squadra di sole 25 persone, seguito da uno dei principali costruttori di veicoli corazzati tedeschi, il cui nome è stato rivelato.Il progetto risale all'ottobre 2017, ha spiegato, ma il ministero dell'interno ha iniziato a sostenerlo solo nel maggio dello scorso anno.

"Poi abbiamo iniziato a preparare la documentazione e, sulla base delle richieste dei potenziali acquirenti, siamo giunti alla conclusione che dovrebbe essere un veicolo blindato multifunzionale per le esigenze delle agenzie di sicurezza, destinato a vari compiti, dalle attività di routine alle complesse operazioni anti terrorismo".

I produttori del Despot sono fiduciosi che il loro veicolo sarà il migliore della sua classe: il livello di protezione dell'equipaggio, secondo lo standard STANAG è 2, la corazza può resistere a proiettili fino a 12,7 di calibro e alle mine antiuomo e protezioni contro agenti chimici. Il mezzo ha quattro ruote motrici, sospensioni indipendenti, motore Mercedes, cambio automatico, equipaggiamento di ultima generazione, tutte le parti sono realizzati in acciaio blindato.

"Il Despot può raggiungere una velocità massima di 130 km/h, è in grado di superare ostacoli verticali, fossati, ostacoli d'acqua, muri di una certa altezza… Ma, soprattutto, il nostro veicolo ha un'eccellente altezza da terra e un sistema automatico di apertura della porta posteriore, che migliorerà la reattività dell'equipaggio".

Ristic ha osservato che il mezzo blindato potrebbe essere utilizzato anche come veicolo di soccorso sui cambi di battaglia.

"Questo progetto è di grande importanza non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per l'economia del paese La sua competitività è assicurata non solo dalle caratteristiche tecniche e dalla facile logistica dell'offerta, ma anche da un servizio favorevole. Questa è la nostra occasione", ha concluso il dirigente.