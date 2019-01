Russia pronta a investire $1,4 miliardi per prolungamento Turkish Stream attraverso Serbia

Ha assicurato che la Federazione Russa è pronta ad attuare progetti per il prolungamento del Turkish Stream verso i paesi europei, molti stanno dimostrando interesse in questo.

"Noi e la Serbia portiamo avanti questo lavoro; questo vale anche per lo sviluppo d'infrastrutture, comprese infrastrutture di transito nel territorio serbo. Siamo pronti a investire le risorse necessarie in questo, ammonteranno a circa $1 miliardo e 400 milioni", ha detto Putin. rispondendo alla domanda se durante i colloqui sia stata discussa la questione del prolungamento del Turkish Stream in Europa attraverso la Serbia.

"In realtà stiamo già praticamento preparando questo lavoro, anche iniziando, ma alla fine tutto dipenderà da altri paesi, compresi i paesi dell'Unione europea e fino a che punto potranno proteggere i loro interessi nazionali sovrani nel dialogo con le strutture europee", ha sottolineato il presidente della Federazione russa.

Il progetto Turkish Stream prevede la costruzione di un gasdotto costituito da due linee con una capacità di 15,75 miliardi di metri cubi ciascuna. La prima linea rifornirà di gas i consumatori turchi, la seconda porterà il gas ai paesi dell'Europa meridionale e sud-orientale. L'inaugurazione del gasdotto è pianificata entro la fine del 2019.