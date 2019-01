In memoria del sindaco di Danzica, Varsavia ha annunciato tre giorni di lutto

In conformità con le leggi metropolitane, in città dal 15 al 17 gennaio, vengono annullate tutte le manifestazioni di massa. L'intera illuminazione festiva sarà disattivata e i colori della Bandiera di Danzica saranno evidenziati sulla collina del Palazzo della cultura e della scienza.

Su Twitter, il sindaco Tjaskovsky ha rivolto ai cittadini l'invito a far diventare questi "tre giorni giorni di riflessione".

In precedenza è stato riferito che il sindaco di Danzica Adamovich è morto per una ferita da coltello ieri ad un concerto di beneficenza. Adamovich è stato operato, ma non sono riusciti a salvarlo.