Oltre 40 veicoli in collisione in nord Italia a causa della pioggia ghiacciata

Più di 40 auto coinvolte in incidenti sulla pista di montagna nel nord Italia. Circa 40 persone sono state colpite, ha detto a Sputnik la polizia stradale di Bassano del Grappa.

Secondo la fonte, la causa degli incidenti è la pioggia gelida, dello scorso lunedì mattina presto.

"Si è verificato un grave incidente, con 42-43 auto coinvolte, tra cui camion. I feriti sono 38-39 persone che ora sono nelle strutture sanitarie. La maggior parte di loro ha subito ferite lievi e sono andati a casa", ha detto.

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni, quattro feriti sono di media gravità. Tutti sono stati trasportati agli ospedali circostanti in elicottero.

Numerosi incidenti si sono verificati nel tratto di mezzo chilometro, ciò ha portato alla chiusura della principale autostrada al confine delle regioni italiane tra Trentino-Alto Adige e Veneto, il movimento, nel frattempo, è ripreso lungo le strade secondarie, ciò ha permesso di evitare il completo blocco del traffico d'auto. Sul luogo dell'incidente è arrivato il personale della Croce Rossa, che ha creato un piccolo ospedale di campo per aiutare le vittime.

Riaperta al transito la #SS47 della #Valsugana

Risolti gli incidenti avvenuti a causa della presenza di ghiaccio

Leggi il #comunicatostampa ⬇️https://t.co/0jGScBt9p4 — Anas SpA (@StradeAnas) 14 января 2019 г.

Un portavoce della polizia ha detto che a causa di una ondata di freddo e pioggia ghiacciata sulla strada si è formata una crosta, che ha portato a una catena di incidenti. "Questo, probabilmente, non avveniva da decine di anni. Siamo arrivati estorditi: io, onestamente, in 34 anni di servizio non ho mai visto un incidente simile" ha ammesso il poliziotto.