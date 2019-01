Turchia irrigidisce regole per il trasporto dei turisti

Secondo i media turchi, per combattere il trasporto illegale di passeggeri in Turchia, il Ministero dei trasporti del paese ha sviluppato e implementato il sistema online statale U-ETDS, obbligatorio per tutti i veicoli che trasportano turisti stranieri, dal 2 gennaio 2019. Solo le società di trasporto turche che dispongono di una licenza D-2 (licenza per il trasporto di passeggeri) potranno accedervi.

Come hanno detto i rappresentanti dell'industria turistica turca, i tour operator russi lavorano con compagnie turche grandi e in bianco, quindi si presume che questa innovazione molto probabilmente non influenzi né il prezzo né i processi aziendali di ricezione e invio di turisti.

Ciononostante, il nuovo sistema dovrebbe disciplinare i turisti: saranno messi sul bus rigorosamente in base alla lista presentata al sistema, e per coloro che saranno in ritardo per il loro trasferimento, potrebbero esserci più problemi rispetto a prima.

Allo stesso tempo, i turisti che preferiscono non contattare le agenzie e ordinare il trasferimento da privati sui social network o attraverso altri servizi online ora avranno difficoltà a trovare un trasferimento economico dagli aeroporti turchi. Approfittando della situazione, i tassisti ufficiali negli aeroporti hanno già aumentato i prezzi del 15-20%.