Astronomi scoprono spirale misteriosa nell’atmosfera di Venere

L'atmosfera di Venere è stata fonte di interesse per gli scienziati per quasi 60 anni, dall'inizio del suo studio serio con sonde sovietiche della serie Venus e degli apparati americani Mariner. Abbastanza rapidamente, gli scienziati hanno scoperto che l'aria che avvolge la "sorella" della Terra è completamente diverso dalla sua controparte sul nostro pianeta.

L'aria su Venere è estremamente densa e la pressione sulla sua superficie è quasi cento volte superiore rispetto alla Terra. L'alta densità è dovuta all'anidride carbonica, la cui quota rappresenta circa il 95% della massa d'aria di Venere, si comporta come un liquido esotico e causa anche una serie di altri effetti insoliti.

In particolare, l'atmosfera della "stella del mattino" ruota 60 volte più velocemente del pianeta stesso, il che genera venti superpotenti che si muovono a una velocità di 500 chilometri all'ora. Inoltre, il giorno sul pianeta dura più di un anno tra 240 e 224 giorni terrestri.

Le inusuali proprietà dell'aria su Venere danno origine a misteriose strutture giganti, la cui esistenza non è ancora completamente spiegabile dagli scienziati. La prima di queste una gigante Y fu scoperta negli anni '60. La seconda è una bizzarra onda stanziale con una lunghezza di 10.000 chilometri che è stata trovata abbastanza recentemente, dopo che la sonda giapponese Akatsuki, creata appositamente per studiare l'atmosfera di Venere, è entrata con successo nella sua orbita.

Hiroki Kashimura della Kobe University (Giappone) e altri membri del team scientifico di Akatsuki hanno scoperto un'altra struttura molto insolita studiando le immagini degli strati inferiori delle nuvole della "stella del mattino", che sono state acquisite di recente utilizzando telecamere a infrarossi.

Gli scienziati, come nota Kasimura, non erano così interessati alle nuvole di acido solforico, ma alla loro posizione, densità e altre proprietà che riflettevano in quale direzione e con quale velocità i venti e l'aria fluivano nell'atmosfera di Venere.

Tali osservazioni, come speravano gli scienziati, avrebbero aiutato a "sbirciare" dietro uno spesso strato di nuvole e capire quali processi climatici portano alla strana circolazione delle masse d'aria nell'atmosfera sul secondo pianeta del sistema solare.

Insieme a questo gli scienziati cercano di svelare un altro mistero. Combinando le immagini degli ultimi tre anni, i planetologi giapponesi hanno scoperto che le regioni circumpolari e temperate dell'atmosfera di Venere sono circondate da spirali giganti di correnti d'aria particolarmente veloci. La lunghezza di ogni "coda" della spirale è di circa diecimila chilometri e la sua larghezza è pari a diverse centinaia di migliaia di metri.

Per scoprire la loro natura, Kasimura e i suoi colleghi si sono rivolti a colleghi teorici che hanno creato i modelli climatici venusiani sulla base dei dati di Akatsuki e di altre sonde. E' risultato che i loro calcoli avevano già indicato che tali strutture avrebbero dovuto esistere nell'atmosfera della "stella del mattino", ma prima del volo della sonda non avevano l'opportunità di verificare questi calcoli.

© NASA . Su Venere venti talmente forti che accelerano la rotazione del pianeta

Usando i loro calcoli, i planetologi sono stati in grado di capire come nascono queste misteriose spirali. Si è scoperto che sono generate da due fenomeni ben noti a tutti gli abitanti della Terra: i venti polari ad alta quota che "conducono" il clima del nostro pianeta, la forza di Coriolis generata dalla rotazione della Terra e i mulinelli a destra nell'emisfero settentrionale e a sinistra in quello meridionale.

È interessante notare che i calcoli dei teorici mostrano che tali spirali dovrebbero esistere nell'atmosfera di Venere tutto il tempo, ma in realtà non è così. Come mostrano le osservazioni Akatsuki, questi vortici periodicamente sono compaiono e scompaiono, la cui causa rimane da scoprire.

Gli scienziati sperano che ulteriori osservazioni con Akatsuki possano aiutarli a risolvere questo mistero e capire come queste spirali influenzano il clima di Venere oggi e come potrebbero averlo modificato in passato.