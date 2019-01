In Gran Bretagna il gatto del critico d'arte ha rovinato un quadro del XVII secolo

© Sputnik . Ruslan Krivobok Trovato il gatto Behemoth rubato da Casa Bulgakov

Mentre restauravano il dipinto di Grosvenor, il gatto si è improvvisamente gettato su di esso e si è aggrappato alla tela con gli artigli, facendo un buco. Secondo il critico d'arte, l'opera è stata acquistata nel 2015 per 5250 sterline.

"Probabilmente, altrettanti ne sono stati spesi per la ripulitura. Ovviamente, ora il lavoro è in una condizione peggiore, ma almeno il gatto ha graffiato quella parte del quadro, che raffigura abbigliamento, e non la faccia", ha detto.

L'animale, a quanto pare, non è un amante della creatività dell'artista e "non gli dispiace per quello che ha fatto", scherza Grosvenor.