Il fatturato di Russia e Cina per la prima volta ha superato i cento miliardi di dollari

Secondo lui, questa cifra è diventata "record storico". I dati finali saranno pubblicati in un secondo momento. Gao Feng ha sottolineato che la Russia è al primo posto tra i principali partner commerciali della Cina secondo la dinamica di crescita del fatturato. Pechino continua ad essere il principale partner commerciale di Mosca, a sua volta, la Russia occupa il decimo posto tra i partner della Cina.

Un portavoce del Ministero ha detto che Pechino è pronta a continuare gli sforzi per lo sviluppo delle relazioni sino-russe.

Secondo l'amministrazione generale delle dogane della repubblica popolare, il commercio tra i paesi nel periodo gennaio-novembre 2018 è cresciuto del 27,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 ed è pari a 97,23 miliardi di dollari. Le esportazioni cinesi in Russia sono cresciute del 12 per cento, fino a 43.45 miliardi di dollari, mentre le importazioni dalla Russia del 44,3 per cento, fino a 53,78 miliardi di dollari.