Gli stranieri hanno cominciato a trascorrere più spesso il Capodanno in Russia

La popolarità della Russia come destinazione di Capodanno è cresciuta del 3%, dicono gli analisti che hanno analizzato la vendita di biglietti dall'estero in Russia nel periodo di Capodanno, segnala Biletix.

Il numero massimo di turisti è arrivato in Russia dall'Armenia, Cipro, Uzbekistan, Germania e Moldavia. Le destinazioni più popolari all'interno della Russia tra gli stranieri sono state Mosca (78%), San Pietroburgo (12%), Krasnodar (4%), Sochi (2%) ed Ekaterinburg (1%).

Il flusso di turisti stranieri in Crimea per le vacanze di Capodanno è cresciuto del 3,4%, allo stesso tempo, il costo dei voli per la Russia e all'estero durante le vacanze di Natale è aumentato. Il costo medio per i biglietti di andata e ritorno è aumentato per i turisti stranieri da 15 183 a 17 116 rubli, cioè del 5,7%.